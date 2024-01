Décidément, les publicités pour l’iPhone 15 sont nombreuses depuis quelques jours. La nouvelle réclame se focalise sur la résistance du smartphone grâce à sa face en Ceramic Shield.

Une pub pour l’iPhone 15 et la face en Ceramic Shield

La publicité montre une femme en train de faire du vélo et utiliser son iPhone 15 comme GPS à l’aide de l’application Apple Plans. Le problème est qu’un oiseau a décidé de l’embêter pendant son trajet. Elle pédale donc plus vite pour tenter d’échapper à l’animal, mais celui-ci arrive à lui cogner son casque de protection. La catastrophe arrive : elle chute de son vélo et l’iPhone tape le sol. Mais bonne nouvelle : il n’a rien grâce à la face en Ceramic Shield. La cycliste constate l’écran intact, sourit, puis repart à pied.

« Ceramic Shield. Plus résistant que n’importe quel verre de smartphone. Détendez-vous, c’est l’iPhone », indique le fabricant dans sa publicité, ainsi que dans la description sur YouTube.

Pour ceux qui se posent la question, la musique en fond est Fracture d’Apashe & Flux Pavilion. Elle est disponible à l’écoute sur Apple Music et les autres plateformes musicales.

Concernant la face en Ceramic Shield, elle a fait ses débuts en 2020 avec l’iPhone 12. Comme Apple le montre dans sa publicité, l’objectif est de proposer un iPhone plus résistant.