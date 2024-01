Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui concerne l’iPhone 15 Plus afin de mettre en avant la bonne autonomie du smartphone en comparaison avec la concurrence et même les autres iPhone.

Nouvelle pub pour l’iPhone 15 Plus

Dans la publicité, un enfant essaie de casser plusieurs planches de bois avec sa main. Un homme — son père probablement — dégaine alors son iPhone 15 Plus, pendant que les proches de l’enfant le regardent essayant de casser les planches en bois. Le problème est que tout ne se passe pas comme prévu : il n’arrive pas à atteindre son but, malgré ses nombreux essais. Les proches décident donc de partir sachant que la nuit tombe, mais le père continue de filmer.

« Une batterie qui n’en finit pas de s’épuiser », indique Apple dans sa publicité. « Détendez-vous, c’est l’iPhone 15 Plus » peut-on ensuite lire. Concernant la description de la vidéo sur YouTube, Apple indique : « Une batterie loooooongue durée pour des moments sans répit. Détendez-vous, c’est l’iPhone 15 Plus ».

Pour ceux qui sont intéressés par la musique en fond, il s’agit de How Many Times par JJ & The Mood.

La précédente publicité pour l’iPhone 15 Plus avait vu le jour juste à temps pour Noël et concernait déjà l’autonomie. Selon les tests, l’iPhone 15 Plus propose effectivement la meilleure autonomie, battant tous les précédents iPhone. Le smartphone tient 13 heures et 19 minutes. En comparaison, l’iPhone 15 Pro Max tient 11 heures et 41 minutes. Pour l’iPhone 15, l’autonomie est de 9 heures et 57 minutes. Et pour l’iPhone 15 Pro, la durée est de 9 heures et 20 minutes.