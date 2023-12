Quelques heures avant Noël, Apple met en ligne une publicité qui concerne l’iPhone 15 Plus et qui se focalise sur l’autonomie. Le fabricant met en avant le fait que le smartphone tient longtemps.

Une pub pour l’autonomie de l’iPhone 15 Plus

La publicité est sur le ton de l’humour. On voit deux prises électriques chanter la musique Way Too Long du rappeur américain Doe Boy. L’une des deux fait comprendre que l’iPhone et elle étaient inséparables à une époque parce qu’il fallait régulièrement le charger. Aujourd’hui, la tendance change avec la bonne autonomie de l’iPhone 15 Plus, ce qui implique une recharge moins fréquente.

Pour donner une idée du texte, voici les paroles traduites :

La nuit, je me souviens de l’époque où toi et moi étions inséparables Nous avions une énergie pure Nous avions cette alchimie, nous étions inséparables Pourquoi avons-nous tant tardé ? Je ne peux pas dormir, j’attends que tu reviennes à la maison Tu es l’élue, je suis amoureux, j’ai l’impression que ça fait trop longtemps Trop longtemps et tu me manques, tu me manques

En description de sa publicité, Apple indique :

Grand écran. Grande autonomie. L’iPhone 15 Plus est là. Dynamic Island. Nouveau capteur photo principal de 48 mégapixels. Téléobjectif x2. Portraits de nouvelle génération. Résistant à l’eau (IP68). USB-C. Verre durable infusé de couleurs. Design en aluminium. Vous ne voulez pas le rater.

Selon les tests, l’iPhone 15 Plus propose effectivement la meilleure autonomie, battant tous les précédents iPhone. Le smartphone tient 13 heures et 19 minutes. En comparaison, l’iPhone 15 Pro Max tient 11 heures et 41 minutes. Pour l’iPhone 15, l’autonomie est de 9 heures et 57 minutes. Et pour l’iPhone 15 Pro, la durée est de 9 heures et 20 minutes.