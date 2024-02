Surprise : Apple fait savoir que la durée de vie de la batterie présente dans les iPhone 15 et 15 Pro est bien meilleure que celle annoncée initialement. C’est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Meilleure longévité pour la batterie des iPhone 15

Jusqu’à présent, Apple annonçait que les batteries des iPhone 15, à l’instar des modèles précédents, étaient conçues pour conserver jusqu’à 80% de la capacité d’origine avec 500 cycles de charge complets. Aujourd’hui, le fabricant annonce à 9to5Mac qu’on passe à 1 000 cycles de charge complets avec les iPhone 15 et 15 Pro pour conserver jusqu’à 80% de la capacité d’origine.

Apple explique que ses tests ont consisté à charger et décharger la batterie 1 000 fois dans des circonstances spécifiques représentant des cas d’utilisation courants. Cette amélioration est due aux mises à jour constantes des composants de la batterie et des systèmes de gestion de l’énergie effectuées par la société au fil des années.

En l’état, cela concerne les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Mais les anciens modèles ne sont pas forcément mis de côté pour autant. En effet, Apple indique que les modèles plus anciens sont vérifiés pour voir si les données du cycle de charge sont toujours corrects.

Il y a justement eu des ajustements au niveau de l’état de santé de la batterie avec les iPhone 15 sur la bêta d’iOS 17.4. Un nouvel affichage est présent, comme nous l’avons vu sur cet article. Un nouveau pop-up est également apparu avec le message suivant :