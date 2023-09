Les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max ont le droit à un nouveau réglage : le nombre de cycles de charge pour la batterie. Il n’est pas précisé pourquoi les autres modèles ne peuvent pas en profiter.

En se rendant dans Réglages > Général > Informations, les utilisateurs avec un iPhone 15 peuvent découvrir une nouvelle section affichant le nombre de cycles de charge. Sur les captures d’écran ci-dessous, on peut voir que les utilisateurs ont chargé leur téléphone à quatre reprises.

Can confirm iPhone 15s now show battery cycle count in Settings > General > About pic.twitter.com/G0bOsYYCx4

Breaking News! Starting from the iPhone 15 models, you can now check the production date, initial usage time, and cycle count of the mobile phone battery in [Settings] – [General] – [About This Device]. pic.twitter.com/tHu7LBenDL

