Les iPhone 15 ont le droit à un nouveau réglage qui empêche de charger la batterie au-delà de 80%. C’est spécifique aux nouveaux smartphones, Apple ne propose pas l’option sur les modèles déjà sortis.

En faisant un tour dans Réglages > Batterie > État de santé de la batterie et recharge, les utilisateurs avec les iPhone 15 ont le droit à ces options : recharge optimisée de la batterie, limite à 80% et aucune. Les autres modèles d’iPhone peuvent seulement activer ou désactiver l’option de recharge optimisée de la batterie.

Pourquoi cette limite de 80% ? C’est pour prolonger la durée de vie de la batterie. En effet, il est généralement conseillé d’avoir une autonomie entre 20% et 80%, au lieu de tomber à 0% puis charger jusqu’à 100% ensuite. Ce choix doit permettre (en théorie) d’avoir une batterie qui tiendra plus longtemps. Le discours est valable avec tous les produits ayant une batterie, ce n’est pas spécifique aux smartphones d’Apple.

Apple a donc mis en place ce réglage pour ceux qui le souhaitent, comme l’a confirmé une journaliste de The Verge. Il n’est pas activé par défaut, ce sont les utilisateurs qui doivent l’activer. Par défaut, les iPhone 15 peuvent monter jusqu’à 100%.

Apple commercialisera les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max le 22 septembre. Il sera intéressant de voir si le réglage pour la charge jusqu’à 80% arrivera plus tard sur les autres iPhone avec une mise à jour d’iOS 17.