Les iPhone 15 Pro changent de matériau en passant à un boitier en titane pour alléger le poids général, mais attention à vos empreintes. En effet, elles vont rapidement apparaître sur le téléphone et Apple évoque le sujet dans un document d’assistance sur son site.

La page sur le nettoyage des iPhone a été mise en jour (pour l’instant en anglais, celle en français n’a pas bougé depuis le mois de mai). Apple indique :

Pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, l’huile de votre peau peut temporairement altérer la couleur de la bande extérieure. Essuyez votre iPhone avec un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux pour rétablir l’aspect d’origine.