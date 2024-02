Apple a opéré à une modification de la section Batterie dans les réglages d’iOS 17.4 pour afficher les informations en un coup d’œil sur l’état de santé. La nouveauté a fait ses débuts avec la bêta 4 d’iOS 17.4.

Jusqu’à présent, il fallait se rendre dans Général > Batterie > État de santé de la batterie et recharge pour avoir des informations, dont le pourcentage de la capacité maximum. Avec iOS 17.4, le simple fait se de rendre dans Général > Batterie permet de voir en un coup d’œil l’état de santé de la batterie. D’ailleurs, Apple affiche une information supplémentaire en précisant que la batterie est « normale ».

Si besoin, il est possible de sélectionner la section pour retrouver les informations partagées jusqu’à présent, dont la capacité maximum. On retrouve par ailleurs le comptage de cycles (qui était auparavant disponible dans Réglages > Général > Informations), tout comme la date de fabrication de la batterie et la date de la première utilisation.

Big change in iOS 17.4

Battery Health now shows “Normal” instead of a percentage! 🔋

You can then go into a new section to see specifics such as Maximum Capacity percentage & cycle count. pic.twitter.com/sKuWIxYmsB

— Brandon Butch (@BrandonButch) February 20, 2024