The Verge s’en était fait l’écho au mois de décembre dernier, et désormais, l’information est confirmée par Semafor : l’une des mises à jour d’iOS 17 a directement entrainé une chute de l’audience des podcasts, parfois de plus de 10% pour certaines émissions, voire 40% pour un podcasteur pourtant très populaire . La cause de tout ce mauvais ramdam ? iOS 17 met automatiquement en pause le téléchargement des podcasts dès lors que le stockage de l’iPhone approche de la saturation.

Sans ce téléchargement automatique, les utilisateurs n’ont plus accès à leurs programmes, sans compter le risque qu’ils finissent par se désintéresser du podcast sans un rappel régulier des dernières émissions enregistrées. Sachant que de nombreux utilisateurs stockent parfois plusieurs mois de Podcats sur leurs appareils avant de revenir y jeter un oeil, ce blocage des téléchargements a considérablement réduit l’audience de nombreux podcasts, et rien n’indique qu’Apple ait l’intention de changer quoi que ce soit à cet état de fait. Le problème est d’autant plus sensible que la baisse des audiences entraine aussi souvent la diminution de la présence des annonceurs, ces derniers finançant parfois en large partie les podcasts.