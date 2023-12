2023 fut une année un peu compliquée pour tout ce qui touche l’univers des podcasts. Il se trouve que les choix d’Apple avec iOS 17 ont une part de responsabilité, selon les observations de The Verge.

Des chamboulements pour les podcasts

Le site indique :

Avec la sortie d’iOS 17, Apple Podcasts ne télécharge plus automatiquement les nouveaux épisodes si vous n’avez pas écouté un podcast au cours des 15 derniers jours ou si votre espace de stockage est insuffisant. De plus, lorsque vous revenez sur un podcast, Apple Podcasts ne télécharge plus les anciens épisodes que vous avez manqués, bien que les téléchargements automatiques reprennent.

Avant iOS 17, l’application Apple Podcasts téléchargeait automatiquement les podcasts auxquels vous étiez abonnés. C’était même le cas si vous aviez décidé de ne plus les écouter depuis un moment. Par conséquent, un programme avec beaucoup d’abonnés était toujours très bien placé dans le classement parce qu’il y avait beaucoup de téléchargements automatiques. Avec iOS 17, les classements ont été chamboulés parce que beaucoup de personnes ont arrêté d’écouter tel ou tel podcast et que le téléchargement n’est plus automatique. Qui plus est, les créateurs ne peuvent plus se vanter d’avoir autant d’utilisateurs qu’avant iOS 17. Cela peut être embêtant lorsque qu’ils négocient avec les annonceurs pour diffuser de la publicité.

D’autre part, The Verge souligne qu’il y a eu beaucoup de licenciements dans le milieu des podcasts et de l’audio en général en 2023. Spotify, par exemple, a licencié 2 300 personnes, dont une bonne partie de l’équipe dédiée aux podcasts. L’entreprise est désormais réduite de près d’un tiers par rapport à l’effectif qu’elle comptait il y a seulement un an. Le groupe a également mis un terme et absorbé les sociétés de podcasts qu’il avait achetées en 2019 (les studios de podcasts Gimlet et Parcast, et la plateforme d’hébergement Anchor).