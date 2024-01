Comme prévu, Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale d’iOS 17.3 (build 21D50) sur iPhone et d’iPadOS 17.3 sur iPad. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate.

Quelques nouveautés sont au programme. Il y a notamment la fonction « Protection en cas de vol de l’appareil » qui se veut une couche de sécurité supplémentaire. Cette fonction s’active lorsque l’utilisateur se trouve en dehors d’un lieu de confiance, comme son domicile ou son lieu de travail. Lorsque la protection contre le vol est activée, les utilisateurs ne peuvent pas modifier des éléments essentiels de leur compte Apple ou des réglages de leur appareil sans attendre une heure. Toutes les informations sont à retrouver sur cet article dédié.

Une autre nouveauté concerne les playlists collaboratives au niveau d’Apple Music. Elles avaient fait leur apparition avec la bêta d’iOS 17.2, avant de disparaître. Les voilà de retour avec iOS 17.3.

On peut également citer le nouveau fond d’écran Unity et le support d’AirPlay avec les téléviseurs dans les chambres d’hôtel. La mise à jour vient également corriger des bugs divers et variés.

Pour installer iOS 17.3, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Les notes d’iOS 17.3

Protection en cas de vol de l’appareil

La protection en cas de vol de l’appareil renforce la sécurité de votre iPhone et de votre identifiant Apple en exigeant une authentification par Face ID ou Touch ID (sans possibilité d’utiliser le code en cas d’échec) pour effectuer certaines actions.

Le délai de sécurité impose une première authentification par Face ID ou Touch ID, une attente d’une heure, puis une seconde authentification biométrique avant la réalisation d’opérations sensibles, comme la modification du code de l’appareil ou du mot de passe de l’identifiant Apple.

Écran verrouillé

Le nouveau fond d’écran Unité célèbre l’histoire et la culture de la communauté noire à l’occasion du mois de l’histoire des Noirs.

Musique

Collaborez sur des playlists en invitant des amis à rejoindre vos playlists pour qu’ils puissent ajouter, réorganiser et supprimer des morceaux.

Toutes les personnes participant à une playlist collaborative peuvent réagir aux morceaux sous forme d’Emoji.

Cette mise à jour apporte également les améliorations suivantes :