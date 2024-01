Il fallait s’y attendre. Chaque lancement d’un produit technologique suscitant un certaine engouement du public s’accompagne désormais d’une nuée de scalpers. Ces derniers se jettent sur le produit en question pour mieux le revendre à vil prix dans des canaux parallèles plus ou moins recommandables. Dans le cas de la PPS5, le volume des scalpers avait même réussi à assécher l’offre de consoles, si bien que les consoles se revendaient à des prix défiant toute logique. Il se passe une chose similaire pour l’Apple Vision Pro. Certes, l’envol tarifaire est en pourcentage moins important que lors du lancement de la PS5, mais l’on trouve tout de même sur eBay ou sur des sites comme StockX des centaines de Vision Pro proposés à des tarifs qui piquent d’autant plus que le tarif initial du casque est déjà très élevé. Si la plupart des annonces ajoutent 1000 à 2000 dollars au prix public du Vision Pro, on trouve tout de même des Vision Pro à 10 000 dollars (avec les options au max tout de même), soit le double du prix public (4800 dollars pour le Vision Pro tout équipé) ! Le Vision Pro se destinait déjà à une niche fortunée, et sur eBay le ciblage est encore plus élitiste.

The Apple Vision Pro is going for as much as an Apple Watch Edition on StockX. Pro-Tip: Don’t do it. pic.twitter.com/XlOKEwqlt9

— Mark Gurman (@markgurman) January 22, 2024