Le Pixel 9 de Google sera dévoilé probablement au début du quatrième trimestre de cette année 2024, et déjà les leaks sortent du bois et livrent les premières informations sur l’appareil. OnLeaks, encore lui, a pu mettre la main sur des rendus 3D du Pixel 9, et c’est peu dire qu’il y a comme un (gros) air de ressemblance avec l’iPhone. On a beau dire qu’un rectangle est un rectangle, les angles des coins, la forme et les matériaux retenus pour la bordure permettent encore de distinguer un modèle de smartphone par rapport à un autre ; et ici le Pixel 9 semble s’inspirer assez franchement du flagship d’Apple. Ce choix de design peut s’avérer gagnant : il y a quelques années, les ventes de Huawei avaient fait un bond dès lors que les modèles du fabricant avaient repris les codes de design de l’iPhone. Samsung s’était lui aussi catapulté sur le marché du smartphone tactile en copiant sans vergogne l’iPhone 3G, ce qui lui avait valu d’ailleurs un procès très médiatisé contre Apple.



Dans le cas du Pixel 9, Google a été assez malin pour ne pas faire en sorte que son flagship apparaisse comme une copie pure et simple de l’iPhone. La forme apparaitra familière pour n’importe quel iPhone-user, mais en y regardant de plus près, il reste suffisamment de différences pour éviter le qualificatif peu flatteur de « copie carbone », ne serait-ce que le bloc photo du Pixel 9 qui n’a rien à voir avec celui de l’iPhone. De toute façon, le débat est moins aujourd’hui sur le design que sur les fonctions et l’éco-système propre à chaque appareil et à chaque marque.