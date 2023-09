Les Pixel de Google commence à se tailler une solide réputation au Japon, au point de mordre sur la part de marché de l’iPhone. Sur le mois de juin dernier, et si l’on en croit les chiffres de Counterpoint Research Data, Les Pixels de google ont atteint les 12ù de parts de marché, soit 6 fois plus qu’un an plus tôt à la même période ! Dans le même temps, la part de marché de l’iPhone est passée de 58% à 46% sur un an, soit la plus faible Pdm pour un smartphone Apple depuis 2 ans.

Pour Tom Kang, analyste pour Counterpoint, les consommateurs japonais deviendraient « plus pragmatiques », et n’achèteraient plus seulement en fonction de telle ou telle marque. En d’autres termes, l’iPhone est cher, et la comparaison technique avec les Pixel de Google ne justifie pas forcément un tel écart tarifaire, au point sans doute que les utilisateurs peuvent choisir une alternative à Apple sans trop de risques.

« Le Japon est une immense réussite pour Google et l’équipe Pixel », estime de son côté Anshel Sag, analyste mobile principal chez Moor Insights & Strategy. « Il semble que la plupart de ces appareils appartiennent aux séries « bon march » Pixel 6a et 7a, ce qui signifierait probablement que Google a réussi à conquérir le milieu de gamme du marché japonais des smartphones. » La sortie prochaine des Pixel 8/8 Pro, qui seront présentés le 4 octobre prochain, pourrait consolider la présence de Google au Japon.