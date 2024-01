L’Apple Vision Pro sera commercialisé le 2 février prochain, mais les premiers accessoires font déjà leur apparition. C’est notamment le cas du support de batterie de Belkin qui se dévoile aujourd’hui avec une vidéo.

Premier accessoire pour l’Apple Vision Pro

Comme l’explique Aaron Zollo dans sa vidéo, le support de batterie de l’Apple Vision Pro par Belkin a des dimensions similaires aux iPhone X et iPhone XS. L’épaisseur est toutefois bien plus importante (3,02 cm). L’accessoire dispose également d’un clip d’attache pour facilement s’attacher à un pantalon ou une ceinture, et d’une sangle afin de porter le support en bandoulière. C’est au choix.

Voici comment Apple présente l’accessoire de Belkin :

Conçu pour garder votre batterie Apple Vision Pro en sécurité, le support de batterie permet une expérience mains libres pratique et polyvalente. Le support de batterie offre un moyen rapide et facile d’accrocher la batterie à une ceinture ou à un pantalon, tandis que la sangle transversale permet à ceux qui n’ont pas de l’accrocher d’avoir les mains libres tout en profitant de l’Apple Vision Pro.

On notera au passage que Belkin propose les textes en anglais et en français, bien que l’Apple Vision Pro soit uniquement disponible aux États-Unis au départ. On se doute que le groupe se prépare à un lancement au Canada, d’où l’intérêt d’avoir la boîte prête dès maintenant.

Le support de batterie de Belkin pour l’Apple Vision Pro coûte 49,95 dollars sur l’Apple Store en ligne.