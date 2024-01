L’Apple Vision Pro aura le droit à plusieurs applications natives, avec notamment myCanal, ainsi qu’Arte. Elles sont d’ores et déjà prêtes, ce qui permet de les découvrir en images.

Aperçu de myCanal et Arte sur l’Apple Vision Pro

Le développeur Steve Troughton-Smith a pu obtenir les captures d’écran de l’application myCanal pour l’Apple Vision Pro. La page d’accueil met en avant deux programmes (deux séries en l’occurrence avec 66-5 et For All Mankind), ainsi que des sections pour choisir son univers : cinéma, séries, sport, jeunesse, documentaires, divertissement et info. On retrouve en dessous la partie des programmes déjà lancés afin de continuer la lecture.

Une autre image montre le rendu la partie télévision et plus exactement l’onglet « Toutes les chaînes ». Comme nous pouvons le voir, il y a TF1, France 2, France 3, Canal+, M6 et toutes les autres.

« Cette première version de myCanal contient déjà toutes les fonctionnalités principales de l’application. Des fonctionnalités supplémentaires seront disponibles dans les prochaines versions, y compris des fonctionnalités innovantes exclusives dédiées à Vision Pro », indique la description.



Un autre aperçu concerne l’application Arte optimisée pour l’Apple Vision Pro avec plusieurs contenus facilement accessibles, ainsi qu’un système de recherche et la possibilité de choisir par catégorie (documentaires, cinéma, séries, magazines et concerts).

Un élément intéressant est que l’Apple Vision Pro sera disponible aux États-Unis au départ et non dans les autres pays. Pourtant, myCanal et Arte sont déjà prêts pour le casque. Cela pourrait donc être intéressant pour les personnes qui comptent acheter le casque aux États-Unis pour ensuite l’utiliser en France.

Pour ce qui est de la sortie officielle du Vision Pro en dehors des États-Unis, cela devrait intervenir avant la WWDC en juin 2024. Mais la liste exacte des pays concernés n’est pas encore dévoilée.