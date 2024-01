Quelques jours avant la sortie de l’Apple Vision Pro, Zoom dévoile son application dédiée pour proposer les appels vidéo. Il est ici question d’une version native pour le casque et non de la version iPad.

Présentation de l’application Zoom pour l’Apple Vision Pro

L’application Zoom fonctionnera sur le « canevas infini » du Vision Pro, l’interface modulable pouvant être visualisée dans le monde réel ou avec un arrière-plan virtuel. L’application prend en charge les Personas, qui sont une représentation spatiale de l’utilisateur. Un Persona est créé à l’aide des caméras du casque et sert de substitut à l’utilisateur lors des appels vidéo. Les Personas ressemblent à l’utilisateur et sont capables de faire des gestes, de parler et de réagir en fonction des mouvements du visage et des mains du porteur du Vision Pro.

Zoom liste trois autres éléments pour son application :

Partage d’objets 3D : pour certains secteurs, comme les médias et le design, le partage de fichiers 3D est un élément important du flux de travail. Bien qu’il soit possible de partager ces fichiers sur des écrans traditionnels, l’expérience prend tout son sens lorsque l’on voit les objets dans le contexte d’un environnement. Par exemple, un animateur ou un designer de jeux pourrait collaborer et partager le dernier modèle de personnage grâce aux capacités de partage d’objets 3D de Zoom.

Zoom Team Chat : Team Chat est étroitement intégré à Zoom Meetings et facilite le partage d'informations et la communication avec les coéquipiers. Les utilisateurs de l'Apple Vision Pro pourront collaborer avec leurs collègues et rationaliser les communications en utilisant Team Chat dans l'application Zoom.

Épinglage dans le monde réel : les utilisateurs pourront épingler jusqu'à cinq participants dans Zoom Meetings n'importe où dans leur espace physique, avec la possibilité de supprimer l'arrière-plan des participants épinglés, ce qui aidera les utilisateurs de l'Apple Vision Pro à se sentir plus proches des personnes participant à la réunion.

L’application de Zoom pour l’Apple Vision Pro sera disponible dès le 2 février sur l’App Store, jour de la sortie du casque.