Il s’en est fallu de peu. Durant le dernier podcast The Vergecast, le journaliste tech Walt Mossberg est revenu sur une anecdote au sujet de Jonathan Ive, l’ancien SVP design d’Apple (et longtemps bras droit de Steve Jobs). Mossberg explique d’abord qu’après le décès de Jobs, Tim Cook a bien laissé les rênes du hardware à Jony Ive. Le CEO refusait alors de trancher sur des problématiques matérielles et avait donc préféré laisser ce genre de décisions au designer en chef d’Apple. « Steve Jobs disait non à certaines choses et oui à d’autres. Tim Cook ne faisait pas ça. » déclare le journaliste.

A cette même époque, Jony Ive était à fond dans la course au « toujours plus fin », un mantra que le designer souhaitait réitérer avec le MacBook Pro : « Il n’était pas nécessaire qu’il y ait un Air et un Pro », explique Mossberg. « Il (Ive, Ndlr) a décidé qu’il pouvait créer le Pro et le rendre aussi léger et aussi fin, voire plus fin, que le MacBook Air. Et ce serait une machine plus chère, donc ce serait mieux pour leurs résultats et les gens l’achèteraient même s’ils n’ont pas besoin cette puissance supplémentaire. »

Finalement, les VP de la branche produit et ingénierie finirent par convaincre Jony d’abandonner cette idée, estimant que les évolutions prévues pour le MacBook Air suffisaient et qu’il n’était pas souhaitable d’aller au delà étant donné les ventes déjà excellentes de la machine.