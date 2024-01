Apple Music vient de proposer la playlist Replay 2024 à toutes les personnes qui sont abonnées à son service. Cette liste de lecture regroupe toutes les musiques que vous écoutez le plus durant l’année.

C’est parti pour la playlist Replay 2024 d’Apple Music

La playlist Replay 2024 sur Apple Music se renouvelle chaque semaine. La plateforme vient analyser vos écoutes et ajuste ensuite le classement. L’intérêt est assez limité quand nous sommes au début de l’année. Mais ça commence à devenir intéressant au fil des mois et plus particulièrement à la fin de l’année, afin d’avoir une sorte de rétrospective sur les 12 derniers mois.

Pour profiter de la playlist, ouvrez l’application Musique et rendez-vous sur l’onglet Écouter. La playlist Replay 2024 doit alors apparaître à l’écran. Un simple appui dessus vous donne accès, permettant de voir le classement. À noter toutefois qu’Apple Music n’indique pas le nombre de fois où vous avez écouté tel ou tel morceau, du moins sur l’application iOS, iPadOS et macOS.

Vous pouvez également vous rendre sur la version Web d’Apple Music qui propose une expérience un peu plus complète, avec notamment les artistes et les albums les plus écoutés, ainsi que des statistiques détaillées sur le nombre d’écoutes et d’heures d’écoute.

Pour rappel, Apple propose les playlists Replay depuis 2019. C’est un moyen de concurrencer Spotify Wrapped, un système proposé en fin d’année qui donne accès à une rétrospective. Ce format est nettement plus populaire que celui-ci d’Apple Music, à tel point qu’il inonde les réseaux sociaux comme X (ex-Twitter) et Instagram. Apple Music ne propose pas encore un système réellement au niveau, ce qui est assez étonnant pour le coup.