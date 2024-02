Tim Cook est présent à l’Apple Store de la 5e Avenue à New York pour le lancement de l’Apple Vision Pro et a accordé une interview à l’émission Good Morning America. Il a notamment été questionné sur le prix de 3 499 dollars.

Voici ce que déclare Tim Cook pour justifier le prix de 3 499 dollars de l’Apple Vision Pro :

Le patron d’Apple a également été questionné sur les façons dont le casque de réalité mixte pourrait être utilisé au quotidien par le grand public. « Je pense qu’il sera utilisé de bien des manières différentes, car c’est un ordinateur spatial. Vous savez, l’iPhone nous a fait découvrir l’ordinateur mobile. Le Mac nous a fait découvrir les ordinateurs personnels. C’est le premier ordinateur spatial ».

Il se vante ensuite qu’Apple a eu le droit à plusieurs appareils importants : iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Il note que certaines entreprises ont parfois un seul produit clé dans toute leur gamme. « C’est l’un de ces moments », estime Tim Cook en parlant de l’Apple Vision Pro.

« Les gens vont interagir avec lui de différentes manières. Certains se connecteront avec FaceTime. D’autres s’entraîneront avec. Les chirurgiens s’entraîneront avec. Le nombre de cas d’utilisation est comparable à celui d’un ordinateur. C’est tout simplement énorme. Il existe déjà plus d’un million d’applications », a ajouté Tim Cook.

“It is truly magical … It’s tomorrow’s technology today.”

Apple CEO Tim Cook celebrates the long-awaited release of the new Vision Pro and talks to @michaelstrahan about how the wearable device could change the way we interact with technology. pic.twitter.com/1rZRwQ9X0G

— Good Morning America (@GMA) February 2, 2024