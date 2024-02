Maintenant que le Vision Pro est disponible à l’achat aux États-Unis, Apple partage des informations complémentaires. Il est notamment question des performances, avec celles-ci qui peuvent être en baisse selon les situations.

Dans une page d’assistance sur son site, Apple indique :

L’Apple Vision Pro intègre des systèmes logiciels et matériels qui contribuent à réduire les impacts sur les performances qui peuvent être constatés dans certaines conditions, telles qu’une batterie à faible niveau de charge, une situation de forte puissance de crête ou une batterie chimiquement vieillie. Le système est automatique, toujours actif, et travaille pour fournir la meilleure performance possible. Les besoins en énergie sont contrôlés de manière dynamique et les performances sont gérées pour répondre à ces besoins en temps réel. Le système permet à l’Apple Vision Pro d’équilibrer et de réduire autant que possible les impacts sur les performances. L’utilisateur peut ou non remarquer les effets sur l’appareil, qui peuvent être temporaires. En fonction de l’état de la batterie de l’appareil et des tâches gérées par votre Apple Vision Pro, ces effets peuvent être, par exemple, des temps de lancement d’applications plus longs, des fréquences d’images plus faibles, un débit de données sans fil réduit, un assombrissement de l’écran ou une baisse du volume des haut-parleurs.