Apple vous prévient : les modifications sur le Vision Pro ne sont pas autorisées, et cela inclut le jailbreak. Le constructeur interdit déjà la pratique sur l’iPhone et annonce maintenant la même chose pour son casque.

Sur son site, Apple indique au sujet de visionOS (le système d’exploitation du Vision Pro) :

visionOS est conçu pour être fiable et sûr dès que vous allumez votre appareil. Les fonctionnalités de sécurité intégrées contribuent à protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et les virus et sécurisent l’accès des utilisateurs aux informations personnelles et aux données d’entreprise. Les modifications non autorisées de visionOS (également connues sous le nom de « jailbreak ») contournent les fonctionnalités de sécurité et peuvent engendrer de nombreux problèmes tels que des failles de sécurité, de l’instabilité et une durée de vie de la batterie raccourcie sur l’Apple Vision Pro piraté.