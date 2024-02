Des foules compactes de visiteurs aux abords des Apple Store ; des milliers de personnes juste intriguées par l’appareil, demandant des explications ou une petite démo ; des centaines de milliers de précommandes. Les analystes ne s’attendaient visiblement pas à cela. Une note de Wedbush adressée aux investisseurs revient sur cet engouement qu’Apple n’avait plus connu « depuis des années ». « Nous pensons que l »Apple Vision Pro est susceptible de changer la donne dans les années à venir et Cupertino a connu un succès évident avec ce facteur de forme de nouvelle génération, dépassant largement les attentes originales de Street », peut-on lire dans la note de Wedbush.

Malgré un tarif extrêmement élevé qui semble cibler un public fortuné et/ou de développeurs, l’Apple Vision Pro semble réellement avoir susciter l’intérêt du grand public aux Etats-Unis. L’hypothèse d’un produit capable de devenir un successeur à l’iPhone n’est désormais plus écartée

L’autre raison de cet optimisme, c’est bien entendu la V2 sur laquelle Apple doit déjà plancher (voire même tester en interne) : « Ce n’est que le début pour Vision Pro », poursuit la note, Wedbush étant certain qu’« Apple cherche à pousser plus agressivement vers sa base installée dorée (d’utilisateurs, Ndlr). » De fait, les rumeurs et autres fuites indiquent qu’Apple plancherait sur un modèle de casque (sans doute non-Pro) tarifé aux alentours des 2000 euros. Le prix d’un Mac, qui se vend chaque trimestre à des millions d’exemplaires. Et que dire du futur, avec des Vision Pro de plus en plus proches de simples « lunettes de soleil ».

Décidément très confiant, Wedbush parie sur environ 1 millions de ventes pour le Vision Pro en 2024, un score très au delà des chiffres avancés il y a quelques mois, qui tournaient parfois autour des 100 000 unités écoulées tout au plus. L’Apple Vision Pro serait même le début d’une « renaissance de la croissance » pour Apple, une croissance qui serait visible dès les 12 à 18 prochains mois. Wedbush maintient son objectif de cours AAPL à 250 dollars l’action.