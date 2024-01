Annoncé par nombre d’analystes comme le futur flop d’Apple, l’Apple Vision Pro pourrait bien déjouer les pronostics. 160 000 à 180 000 casques auraient déjà été précommandés en quelques jours à peine, alors même que certains analystes tablaient sur 100 000 casques écoulés… sur l’année ! Ce démarrage convaincant a déjà commencé à faire changer d’avis un certain nombre d’analystes, à l’instar de Wedbush qui estime désormais que le Vision Pro s’écoulera à 600 000 exemplaires cette année. C’est 140 000 unités de plus que la précédente estimation de Wedbush et alors même qu’il se murmure que le Vision Pro pourrait être disponible à la vente ailleurs qu’aux Etats-Unis dans le courant de l’année 2024 !

Wedbush estime en outre que l’engouement autour du casque devrait permettre donner un gros coup de booster au volume d’apps dédiées disponibles. 230 apps sont déjà proposées sur le Vision Pro, mais Wedbush estimes que l’on devrait atteindre les 500 apps d’ici l’été. Et ce n’est pas fini puisque la société d’analyse des marchés entrevoit un Vision Pro 2 nettement moins cher : à 2000 dollars, les ventes pourraient s’avérer explosives. Les analystes font même le pari de plusieurs modèles de casques dédiés plutôt à la VR, et encore moins chers là encore. Et parce que tout est possible, Wedbush envisage à terme une fusion entre les produits XR d’Apple et les apps et services orientés vers l’IA.

Sans surprise, ces bonnes augures poussent Wedbush à maintenir un objectif de cours AAPL à 250 dollars l’action. L’Apple Vision Pro sera mis en vente aux Etats-Unis dès le 2 février prochain.