Chez Apple, le soin apporté à chaque détail se reflète même dans les accessoires les plus modestes. Prenons l’exemple de leur tout dernier éjecteur de cartes SIM pour le Vision Pro, une véritable petite merveille de design. Ce nouvel instrument d’extraction est bien plus grand et de forme cylindrique avec l’inscription « Vision Pro ». Louis Harboe a partagé une photo de cet outil en métal sur X.

Ce n’est pas pour extraire la carte SIm du Vision Pro (il en a pas), mais pour retirer une branche pour la remplacer par le Developer Strap, équipé d’un port USB-C additionnel. L’outil, qui n’est pas disponible à la vente, s’insère dans un trou discret à l’intérieur du casque pour dégager la branche.