Su vous n’êtes pas encore équipé d’un iPhone, il y a un belle promo Amazon sur les iPhone 15 et 15 Plus en ce moment sur certaines coloris. Par exemple, le modèle iPhone 15 de 128 Go est affiché à 869€, identique au prix proposé par Boulanger, ce qui représente une économie de 100 € par rapport au prix standard d’Apple.

La version 256 Go de couleur verte est disponible à 999€, au lieu de 1099€. Pour le modèle 512 Go, c’est la version bleue qui est la plus abordable, proposée à 1249€ au lieu de 1 349 €.

Même chose pour l’iPhone 15 Plus, la promo ne concerne que certaines coloris. Le modèle de 128 Go est vendu à 1019€ au lieu de 1 119 € (toutes les couleurs sauf le jaune), le 256 Go à 1189€ au lieu de 1 249 €, et les modèles jaune et bleu du 512 Go sont proposés à 1399€, contre 1 499 € habituellement.