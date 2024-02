Apple ne sera pas contraint de se défendre dans un procès d’investisseurs qui l’accusait d’avoir excessivement rémunéré son CEO Tim Cook et d’autres dirigeants supérieurs de dizaines de millions de dollars : un juge fédéral vient de débouter la plainte. Un fonds de pension affilié à l’International Brotherhood of Teamsters alléguait qu’en 2021 et 2022, Apple avait attribué à Cook et à quatre autres dirigeants des sommes de 92,7 millions de dollars et 94 millions de dollars sur la base d’une évaluation incorrecte des attributions d’actions liées à la performance. Selon le plaignant, ces montants ne devraient pas dépasser les 77,5 millions de dollars annuellement.

Les avocats du fonds de pension estiment que ce mauvais montant salarial a trompé les actionnaires lors du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants d’Apple. La juge de district Jennifer Rochon en a jugé autrement, estimant qu’Apple avait correctement décrit ses pratiques de rémunération dans les tableaux détaillés de sa déclaration de procuration de 2023, conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières et aux règles de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il n’y aurait pas non plus de preuves que de preuves que le conseil d’Apple procédait de manière inappropriée dans l’attribution des rémunérations.

Selon les documents de procuration d’Apple, la rémunération totale de Cook a été d’environ 99 millions de dollars en 2021 et 2022, incluant plus de 82 millions de dollars en attributions d’actions chaque année, et avec une réduction ultérieure de son salaire total à 63,2 millions de dollars.