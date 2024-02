Le service Apple Cash, qui permet notamment d’envoyer, demander et recevoir de l’argent, s’améliore avec iOS 17.4, puisque la mise à jour permet de générer un numéro de carte virtuelle pour chaque transaction.

Du mieux pour Apple Cash avec iOS 17.4

Plusieurs utilisateurs ayant installé la bêta d’iOS 17.4 ont remarqué la nouvelle option pour Apple Cash. L’option indique :

Configuration d’un numéro de carte virtuelle Gardez les informations de votre carte en sécurité avec un nouveau code de sécurité pour chaque transaction. Accédez facilement à ce numéro de carte avec le remplissage automatique dans Safari et utilisez-le pour effectuer des achats en ligne là où Apple Pay n’est pas disponible.

Une fois que l’utilisateur a choisi d’activer l’option, il peut consulter le numéro de carte, générer de nouveaux numéros et codes de sécurité, et plus encore. Il s’agit essentiellement des mêmes fonctionnalités que celles disponibles pour l’Apple Card depuis son lancement, mais qui sont désormais disponibles pour Apple Cash.

En l’état, Apple Cash est uniquement disponible aux États-Unis. Apple ne semble pas avoir réellement envie de proposer le service à l’international, ce qui est dommage. Voici comment le fabricant le présente :