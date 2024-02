Avec les dernières bêtas en date d’iOS 17.4 et de tvOS 17.4, Apple a supprimé SharePlay en ce qui concerne l’utilisation avec Apple Music, aussi bien pour le HomePod que pour l’Apple TV. Ce système avait fait ses débuts avec la première bêta.

Image iDownloadblog

Une fonction rapidement retirée

SharePlay est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de regarder la télévision, d’écouter de la musique, d’utiliser des applications et de jouer à des jeux ensemble via FaceTime, mais Apple a étendu cette fonctionnalité. Avec iOS 17, SharePlay a fait son apparition sur CarPlay, permettant à tous les passagers de la voiture de contribuer à une playlist partagée.

Sur le HomePod et l’Apple TV, la fonction SharePlay permet aux utilisateurs de générer un QR Code sur l’iPhone qui peut être scanné pour donner aux amis et aux membres de la famille la possibilité de jouer des musiques sur l’appareil. Le propriétaire du HomePod ou de l’Apple TV doit disposer d’un abonnement à Apple Music, mais ceux qui contribuent au contenu ont simplement besoin de l’application Musique sans abonnement.

Apple n’a pas expliqué pourquoi le système a été retiré avec les dernières bêtas d’iOS 17.4 et de tvOS 17.4. Doit-on comprendre qu’il faut davantage de développement et que ce ne sera pas prêt à temps pour la version finale des deux mises à jour ? C’est une possibilité. À voir si la fonction reviendra avec la prochaine bêta ou non.

Apple proposera la version finale d’iOS 17.4 et de tvOS 17.4, ainsi que de macOS 14.4 et de watchOS 10.4, au début de mars.