Jon Stewart, animateur bien connu aux États-Unis, a vu son émission The Problem with Jon Stewart être annulée sur Apple TV+. Aujourd’hui, il évoque publiquement le sujet et explique la raison.

La fin de Jon Stewart sur Apple TV+

Lors d’une discussion avec CBS Mornings, Jon Stewart a déclaré :

Je voulais un endroit pour déballer mes pensées à l’aube de cette saison électorale. Je pensais le faire sur Apple TV+. C’est une enclave télévisuelle, très petite. C’est comme vivre à Malibu. Mais ils ont décidé… ils ont estimé qu’ils ne voulaient pas que je dise des choses qui pourraient me causer des ennuis.

L’annulation de l’émission a eu lieu en octobre. À ce moment, le New York Times avait affirmé que les cadres d’Apple n’étaient pas d’accord avec certains invités programmés, ainsi que sur des sujets comme la Chine et l’intelligence artificielle. Jon Stewart n’a pas confirmé ou infirmé cette information.

Il faut savoir que Jon Stewart est un important animateur aux États-Unis, qui a notamment présenté The Daily Show à la télévision pendant plus de 15 ans. L’avoir sur Apple TV+ était donc notable pour le service de streaming. Mais une annulation aussi médiatisée pourrait avoir un impact sur la capacité d’Apple à recruter des animateurs similaires pour de futures émissions, car le niveau de contrôle de l’entreprise pourrait susciter des inquiétudes. L’émission de Jon Stewart explorait des problèmes d’actualité.

À la suite de l’annulation par Apple, Jon Stewart a décidé de faire son retour dans l’émission The Daily Show, où il apparaîtra tous les lundis soirs jusqu’à la fin du cycle électoral. Sa première émission de retour est diffusée ce soir.