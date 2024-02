Bart Andre travaille chez Apple en tant que designer industriel depuis près de 34 ans. Cet ex-lieutenant de Jonathan Ive, considéré comme un élément très important de la division design d’Apple, aurait participé à la direction de la team design après le départ du designer star Evans Hankey. Bart Andre va bientôt quitter son poste chez Apple, et Bloomberg croit savoir que ce départ serait dû à des « troubles » liés à la gestion de la division Design par Jeff Williams, désormais en charge de l’équipe qui conçoit les produits.

Le designer Bart Andre quitte Apple… sans fournir les raisons de son départ

Jeff Williams aurait réduit les coûts de fonctionnement de la division mais aussi les coûts des produits en phase d’élaboration. Sous sa direction, les projets « exploratoires » parfois initiés sous la gouvernance de Jonathan Ive auraient été purement et simplement abandonnés. En d’autres termes, l’équipe design travaillerait quasi exclusivement sur des produits destinés à être commercialisés.

Bloomberg parle d’exode concernant le départ de Bart Andre, ce qui semble pour le moins exagéré s’agissant d’un employé qui a passé plus de 30 ans chez Apple. Les départs sont certes plus médiatisés (on citera ceux de Colin Burns, Shota Aoyagi et Peter Russell-Clarke pour la division design), mais il ne faut pas oublier qu’Apple ne laisse généralement pas de postes vacants dans des divisions aussi importantes. Rappelons aussi que Richard Howarth, Molly Anderson et Duncan Kerr, qui faisaient parti de l’équipe de Jonathan Ive, travaillent toujours chez Apple. On est donc très loin de la fuite massive de cerveaux décrite par certains médias visiblement pressés de « buzzer » sur la moindre info estampillée Apple.