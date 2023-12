Les départs de cadres importants se poursuivent chez Apple. Après Steve Hotteling (à qui l’on doit Touch ID) et Tang Tan (co-designer de l’Apple Watch), Apple perd l’un des derniers grands designers industriels qui travaillait chez Apple aux cotés de Jony Ive. Après presque 20 ans de bons et loyaux services, le designer Peter Russell-Clarke quitte l’entreprise pour rejoindre la société de technologie spatiale Vast en tant que superviseur et conseiller en design industriel. Tout le monde est remplaçable dit-on, mais même pour Apple, c’est une vraie perte : le nom de Peter Russell-Clarke se retrouve en effet au bas de plus d’un milliers de brevets déposés par Apple, et le designer a aussi participé à la conception de plusieurs produits importants comme l’iMac, l’iPod nano, le MacBook Pro, l’iPhone, l’iPad ou bien encore le MacBook Air.

Avant de rejoindre Apple, Peter Russell-Clarke dirigeait même son propre studio de design et travaillait alors pour de très gros clients, à l’instar de Nike ou de Swatch. L’information du départ de Russel-Clarke ne sort qu’aujourd’hui alors même que le designer a rejoint Vast depuis le mois d’octobre. Désormais, il ne reste plus chez Apple de vétérans en design de l’ère Ive ; après tout, il faut bien que la firme à la pomme « colle » avec son temps et se dote d’une équipe de design plus jeune et sans doute plus à même de comprendre les tendances actuelles. C’est aussi à cette équipe rajeunie que l’on doit les Mac certes moins fins mais surtout beaucoup plus autonomes. Idem concernant l’iPhone d’ailleurs.