Apple Music fait évoluer son expérience Replay, en annonçant la mise en place d’une version mensuelle. Pour rappel, Replay est une playlist qui recense les musiques et artistes que vous écoutez le plus.

Du changement pour Apple Music Replay

Une fois connectés, les utilisateurs peuvent consulter leurs chansons les plus écoutées, leurs albums préférés, leurs artistes préférés et leurs temps forts du mois, et ce chaque mois. Ils peuvent également écouter leur top personnalisé de chansons de l’année avec le Replay Mix, qui est mis à jour chaque semaine. Les abonnés peuvent partager leurs statistiques Replay sur leurs réseaux sociaux ou sur les messageries.

Des archives sont également disponibles pour ceux qui souhaitent se replonger dans leurs écoutes à un moment donné de l’année. Pour commencer, visitez replay.music.apple.com et connectez-vous avec le même identifiant Apple utilisé pour Apple Music.

Élément qui a son importance : il faut écouter suffisamment de musique pour accéder aux fonctionnalités de Replay.

Le problème ici est que l’expérience nécessite toujours de passer par un site Internet. C’est à se demander pourquoi Apple ne propose pas directement son service de manière native au niveau de son application Musique, que ce soit sur iOS ou macOS. Peut-on l’espérer avec iOS 18 et macOS 15 ? Aucune rumeur ne mentionne une telle fonctionnalité, mais elle serait la bienvenue.