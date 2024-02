Il n’y a pas qu’en France qu’Apple a décidé d’améliorer la cartographie de son application Plans, un travail est également en cours au Royaume-Uni. Et pour le coup, le projet va s’étaler sur huit mois.

Des améliorations pour Apple Plans au Royaume-Uni

À partir du 21 février, les résidents du Royaume-Uni verront des véhicules Apple parcourir le pays pendant les huit prochains mois pour recueillir des informations avec pour objectif de proposer de meilleures cartes sur l’application Plans. Les véhicules d’Apple collecteront des informations jusqu’au 17 octobre, et du 20 mai au 11 septembre, il y aura également des employés portant des sacs à dos Apple qui se promèneront à Birmingham, Londres et Manchester. Cela concernera les zones où les véhicules ne peuvent pas passer.

« Apple mène des enquêtes au sol avec des véhicules dans le monde entier pour collecter des données afin d’améliorer Apple Plans et de prendre en charge la fonction Vue à 360° (Look Around). Les véhicules peuvent utiliser des équipements montés à l’extérieur, ainsi que des iPhone, iPad ou autres appareils à l’intérieur », a déclaré l’entreprise à iMore.

Dans le cas de la France, les voitures d’Apple vont sillonner plusieurs régions entre le 20 février et le 14 mai afin de cartographier les différents coins de l’Hexagone et d’améliorer l’application Plans.