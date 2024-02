L’équipe audio d’Apple, qui travaille notamment sur les AirPods, les HomePod et d’autres produits, évolue. Son vice-président, Gary Geaves, a décidé de quitter ses fonctions, selon Bloomberg. Il sera remplacé par son principal adjoint, Ruchir Davé.

Un départ dans l’équipe audio

L’équipe acoustique, qui compte environ 300 employés, est au cœur des activités croissantes d’Apple dans le domaine des AirPods et des haut-parleurs. Elle supervise les technologies du son, des micros et a contribué au développement de fonctionnalités logicielles telles que l’audio spatial, qui sont devenues un argument de vente pour les AirPods, les HomePod et le nouveau casque Vision Pro. Le groupe gère également des laboratoires de test audio dans les bureaux d’Apple dans la Silicon Valley.

Le concepteur de produits AirPods, Tang Tan, supervisait l’équipe acoustique sous la direction de John Ternus, mais il a commencé à préparer son départ d’Apple en décembre dernier. Depuis, l’équipe acoustique relève de Matt Costello, qui supervise le HomePod et les écouteurs Beats.

Gary Geaves a rejoint Apple en 2011 après avoir travaillé chez Bowers & Wilkins. Il restera chez Apple en tant que conseiller de Matt Costello, alors qu’il se prépare à prendre sa retraite. Au cours des deux dernières années, Gary Geaves a travaillé sur une refonte des AirPods. Les nouveaux écouteurs sortiront cette année. Il y aura les AirPods 4 et nouveaux AirPods Max en 2024, et les AirPods Pro 3 en 2025.