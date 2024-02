Apple a annoncé plus tôt dans la journée une nouvelle application qui a pour nom Apple Sports. L’objectif avec cette app est de se concentrer sur la simplicité, comme l’annonce Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services.

Apple Sports va droit au but

« Nous n’essayons pas de vous faire passer 30 minutes sur l’application », a déclaré Eddy Cue à Fast Company. « Vous pouvez passer cinq secondes à regarder le score, ou 30 secondes, ou trois minutes à suivre le commentaire sportif parce que c’est la fin du match. C’est tout cela qui compte. Il s’agit de vous faire entrer, de vous donner ce dont vous avez besoin et de le faire très rapidement ».

En l’état, l’application Apple Sports est disponible sur iPhone, mais uniquement aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Il est possible de l’avoir dans les autres pays, mais cela implique d’utiliser un compte Apple américain, canadien ou britannique.

Plusieurs ligues sont présentes, dont la Ligue 1. L’application n’est pas pour autant disponible sur l’App Store en France. On retrouve aussi la Premier League, le MLS, la NBA, la NHL, la Bundesliga, La Liga, la Serie A et plus encore.

Étant donné qu’Apple veut miser sur la simplicité, il n’y a pas beaucoup de fonctionnalités avec l’application. Elle fait le strict minimum avec les scores et des statistiques. À voir si elle adoptera des nouveautés avec de futures mises à jour ou si Apple compte la laisser telle quelle.