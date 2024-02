Images à l’appui, plusieurs utilisateurs de Reddit ont signalé l’apparition spontanée de fissures sur la vitre avant de leurs appareils Apple Vision Pro; Seul point commun entre ces quelques témoignages (heureusement rares ), juste avant l’apparition de la fissure, les propriétaires de l’appareil avaient laissé l’Apple Vision Pro dans son étui de voyage et en charge durant toute une nuit. Cela pourrait signifier qu’une surchauffe des composants internes (lors de la recharge) pourrait être à l’origine des incidents. S’agit-il d’un soucis de fabrication sur un lot ou d’une malfaçon concernant l’ensemble des Vision Pro produits jusqu’ici ? Nul ne le sait à l’heure actuelle, mais une petite enquête menée par le site AppleInsider semble indiquer que le soucis est très peu répandu, les Genius Bar de plusieurs Apple Store n’ayant reçu aucun utilisateur pour ce genre de problème.

D’une façon générale, il n’est jamais conseillé de recharger un appareil électrique déjà engoncé dans un sac ou un étui intégral, ce qui va forcément empêcher la bonne dispersion de la chaleur. Il n’en reste pas moins qu’Apple n’a pas spécifiquement prohibé ce type d’utilisation, et que les réparations sans AppleCare peuvent s’élever jusqu’à 800 dollars. Avant d’en savoir plus sur un phénomène à priori très limité, il est donc plutôt conseillé de laisser son Apple Vision Pro à l’air libre lors de la recharge, et de de ne pas laisser l’appareil branché au secteur lorsque cela n’est pas nécessaire.