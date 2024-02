Nous connaissons bien l’encoche sur iPhone, qui a maintenant été remplacée par la Dynamic Island. Mais le design présent sur les iPhone commercialisés n’a pas été le seul imaginé par Apple.

Les idées d’Apple pour l’encoche et la Dynamic Island de l’iPhone

MacRumors révèle quelques designs qui ont été testés chez Apple. Une idée a été d’avoir un menu contextuel sur le côté droit de l’écran qui aurait permis d’accéder rapidement à l’heure, à la puissance du signal cellulaire et du Wi-Fi, à la luminosité de l’écran, au volume et au niveau de charge. Le menu ressemble à une seconde encoche et disparaîtrait lorsqu’il n’est pas utilisé.

Apple a également envisagé de masquer l’encoche par une barre d’état entièrement noire en haut de l’écran. Les écrans OLED affichent le noir en désactivant des pixels individuels.

En ce qui concerne la Dynamic Island, elle a l’avantage d’être flexible et de s’agrandir si c’est nécessaire. Justement, un prototype d’Apple était d’avoir la Dynamic Island agrandie en permanence. Apple a également envisagé d’afficher le volume et une rangée complète de raccourcis système dans la Dynamic Island, a testé une disposition jamais utilisée pour les appels téléphoniques en cours et bien d’autres choses encore.

La Dynamic Island a fait ses débuts avec les iPhone 14 Pro et Pro Max. Apple l’a ensuite proposée sur l’ensemble de ses iPhone 15.

Si l’on en croit les rumeurs, Apple a pour objectif de mettre le capteur photo avant et les composants pour Face ID sous l’écran. Mais ça n’arriverait pas avant l’iPhone 17 Pro en 2025 au plus tôt. Cela pourrait donc marquer la fin de la Dynamic Island – du moins dans sa forme actuelle.