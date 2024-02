L’Apple Vision Pro débute à 3 499 dollars, mais quel est le prix pour la fabrication ? L’information est maintenant dévoilée. Le casque coûte 1 542 dollars à Apple selon le cabinet Omdia, comme l’a noté CNBC.

Le coûté de fabrication du Vision Pro est de 1 542 dollars

Sans surprise, le composant le plus cher est l’écran. Il y a deux écrans Micro-OLED de 1,25 pouce créés par Sony, avec un prix de 228 dollars, soit 456 dollars pour la paire. Chaque écran a une définition de 3 660 x 3 200 pixels. En comparaison, le Meta 3 Quest a une définition de 2 064 x 2 208 pixels par œil.

Le deuxième composant le plus cher pour Apple est le processeur M2. Il s’accompagne par la puce R1 qui vient le soulager selon les tâches.

Il est important de noter que le coût de 1 542 dollars ne tient pas compte des frais de recherche et de développement, de l’emballage ou de l’expédition. Cela ne prend pas non plus en compte les dépenses d’investissement qui peuvent augmenter les coûts initiaux des grosses commandes de pièces.

Apple ne commente jamais publiquement le coût de production des produits, que ce soit l’iPhone, le Mac ou d’autres. La société reste également discrète concernant les ventes. Si l’on en croit une fuite, il y a eu 200 000 précommandes.

Le casque est pour le moment réservé aux États-Unis. La date de sortie en France n’est pas encore dévoilée, mais une fuite a suggéré que plusieurs pays auront le Vision Pro avant la WWDC 2024 en juin.