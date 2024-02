Plusieurs utilisateurs qui ont un smartphone Android décident de passer sur un iPhone au moment de changer de smartphones. Mais quels sont les modèles choisis ? Une étude du cabinet CIRP donne la réponse.

Les iPhone 14 intéressent davantage

Aux États-Unis, ce sont les iPhone 14 et 14 Plus qui attirent le plus les utilisateurs Android, avec une part de 26%. Ils sont suivis de près par les iPhone 14 Pro et Pro Max. Vient ensuite le tour des iPhone 15 Pro et Pro Max avec une part de 12%. L’iPhone 13 suit avec 11%, puis l’iPhone SE avec 10%, les iPhone 15 et 15 Plus avec 9%, et enfin l’iPhone 12 avec 8%.

Comme nous pouvons le voir, les utilisateurs ne se tournent pas en priorité vers les derniers iPhone en date, mais plutôt vers la génération précédente. Cela s’explique probablement par le coût, sachant que plusieurs revendeurs et opérateurs peuvent proposer des promotions.

CIRP estime qu’étant donné que de nombreux utilisateurs d’Android proviennent d’appareils moins coûteux, « les anciens iPhones peuvent être mieux adaptés à leur budget smartphone. En outre, les utilisateurs d’Android qui explorent l’univers d’iOS peuvent ne pas ressentir le besoin d’acquérir le dernier et le meilleur iPhone doté des fonctions les plus récentes ».

Au vu des résultats de l’étude, il semble peu probable que les iPhone 16 domineront quand Apple les annoncera dans quelques mois. À moins que l’entreprise propose une fonctionnalité clé qui attirera les utilisateurs d’Android.