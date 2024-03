Une récente évaluation benchmark a dévoilé les capacités du nouveau MacBook Air, fournissant une analyse détaillée des performances de la puce M3 d’Apple dans ses derniers laptops.

Dans un résultat Geekbench repéré par MySmartPrice, le MacBook Air équipé d’une puce M3 et de 16 Go de mémoire unifiée a enregistré un score de 3 157 points en mono-cœur et 12 020 en multi-cœurs. Ces résultats, associés à l’identifiant « Mac15,3 », indiqueraient un MacBook Air de 15 pouces.

En comparaison, le MacBook Air précédent muni d’une puce M2 et de la même quantité de mémoire avait obtenu 2 610 points en mono-cœur et 10 120 en multi-cœurs. En conséquence, le nouveau modèle avec la puce M3 surpasse d’environ 20% en mono-cœur et 18% en multi-cœurs son prédécesseur équipé de la puce M2.

Le dernier MacBook Air propose un CPU de 8 cœurs, une option de GPU jusqu’à 10 cœurs, et supporte jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée. Selon Apple, il est jusqu’à 60% plus performant que la version avec M1 et jusqu’à 13 fois plus rapide que le modèle Intel le plus avancé.

Apple a ouvert les précommandes pour ce nouveau modèle le 4 mars, avec des premières livraisons et une disponibilité en magasin prévues pour le 8 mars. Le nouveau MacBook Air est proposé à partir de 1299€, tandis que le modèle précédent de 13 pouces avec la puce M2 reste disponible au prix de 1199 $.

