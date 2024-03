Le projet de l’Apple Watch Ultra avec l’écran MicroLED ne semble pas totalement enterré, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques jours. Apple chercherait aujourd’hui de nouveaux fournisseurs.

Petit rappel des faits. La semaine dernière, AMS Osram, un fournisseur qui a déjà travaillé avec Apple, a annoncé qu’un important projet en lien avec la technologie MicroLED avait été annulé avec un client notable, sans pour autant le nommer. Le groupe parlait d’un « projet clé » et avait auparavant indiqué s’attendre à une importante hausse de ses revenus en 2025, période où l’Apple Watch Ultra avec l’écran MicroLED était attendue.

La semaine dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo, qui est généralement bien informé au sujet d’Apple, affirmait qu’Apple avait bel et bien enterré le projet « parce qu’Apple pense que le MicroLED ne peut pas apporter une valeur ajoutée significative à ce produit et que les coûts de production sont trop élevés pour le rendre économiquement viable ». Mais ce ne serait pas tout à fait le cas.

De nouveaux fournisseurs pour Apple

Selon Digitimes et ETNews, Apple dispose encore de plusieurs équipes internes dédiées aux projets des écrans MicroLED et cherche activement des fournisseurs alternatifs. AU Optronics et PlayNitride pourraient bien être les nouveaux partenaires d’Apple. Le premier vient de commencer la production de masse d’écrans MicroLED pour montres, tandis que le second produit en masse les puces correspondantes.

Les pourparlers entre Apple et PlayNitride auraient échoué en raison de quelques limitations, mais AU Optronics serait apparu comme un « partenaire prometteur » grâce à ses avancées.