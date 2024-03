Au delà du coup de pub pour l’iPhone 15 Pro, le court métrage Midnight est un petit événement filmique puisqu’il s’agit d’une création du légendaire et prolifique réalisateur Takashi Miike, à qui l’on doit le chef d’oeuvre du film d’horreur Audition, mais aussi Gozu, Dead or Alive ou bien encore Ichi the Killer. Midnight ne dure pas entre 5 et 10 minutes comme la plupart des films Shot on iPhone, mais un véritable court métrage de 19 minutes, adapté d’une œuvre peu connue du non moins légendaire mangaka japonais Osamu Tezuka. L’autre coup de force, c’est le choix de filmer Tokyo la nuit, une ville remplie de néons qui est un véritable challenge pour les « Photophones ». Autant dire que l’iPhone 15 Pro utilisé pour l’occasion relève ce défi haut la main, et prouve une fois encore que le smartphone d’Apple est bien une référence pour l’enregistrement vidéo. La séquence de poursuite en voiture est l’autre morceau de bravoure de ce court métrage.

Le court métrage raconte l’histoire d’un chauffeur de taxi de nuit nommé « Midnight », interprété ici par l’acteur japonais populaire Kento Kaku, qui parcourt les rues de Tokyo afin d’offrir de l’aide à ceux qui en ont besoin. Midnight vient ainsi en aide à une jeune femme (Konatsu Kato) qui bataille pour reprendre l’entreprise de camionnage de son père récemment décédé tout en combattant un gang local particulièrement cruel dirigé par un patron maléfique interprété par Yukiyoshi Ozawa. Sans surprise, Takashi Miike vante les grandes qualités de l’iPhone 15 Pro, peut-être un peu trop d’ailleurs : « j’ai naturellement commencé à me mettre au défi de réfléchir à la façon dont nous pourrions rendre une œuvre unique à l’iPhone, au-delà de l’approche habituelle d’un film. J’ai vraiment senti que l’iPhone avait le pouvoir de faire des choses qu’une caméra classique ne pouvait pas faire. »