Contrairement à ce qu’avait montré Apple lors de la keynote, Il ne sera finalement pas nécessaire de s’affubler d’une casque Vision Pro pour filmer des séquences en 3D relief pour ledit casque. Le spot qui mettait en scène cette fonctionnalité avait fait pas mal parler sur la toile, de nombreuses personnes considérant que le fait de filmer des moments de la vie quotidienne avec son casque XR sur la tête avait quelque chose de dystopique. Que l’on se rassure donc, car les utilisateurs d’iPhone 15 Pro (sous iOS 17.2) peuvent désormais filmer avec leur mobile des vidéos « spatiales » en 3D relief destinées à être visionnées avec l’Apple Vision Pro ! Certes, il est en partie légitime de faire remarque que cette fonction intéressera surtout les utilisateurs américains (sachant que le casque sera uniquement disponible aux US en 2024), mais il faut tout de même savoir que les vidéos capturées aujourd’hui en mode « spatial » peuvent être visionnées en 2D classiques avant, plus tard peut-être, d’être diffusées avec l’Apple Vision Pro lorsque le casque sera enfin commercialisé en France. Rien n’interdit donc de capturer des moments de vie « spatialisés » pour plus tard…

Une vidéo « spatiale » destinée à l’Apple Vision Pro est enregistrée en 1080p et 30 fps, et occupe jusqu’à 130 Mo d’espace de stockage par minute de vidéo. Pour filmer en 3D immersive, il suffit de suivre les trois étapes suivantes :

1- Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max.

2- Sélectionnez Appareil photo ➝ Formats.

3- Faites défiler jusqu’à « Capture vidéo » et activez le commutateur à côté de Spatial Video pour Apple Vision Pro.

Les vidéos spatiales sont enregistrées tout à fait classiquement dans Photos, et c’est aussi dans cette app qu’on les retrouvera une fois sous le casque Vision Pro.