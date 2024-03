L’Apple Car est maintenant annulée, mais quelques détails de conception sont partagés, dont le fait qu’Apple développait un processeur équivalent à quatre puces M2 Ultra selon Mark Gurman de Bloomberg.

À l’occasion d’une série de questions-réponses, Gurman indique :

Peut-être à contrecœur, l’équipe d’Apple Silicon s’est fortement impliquée dans le projet de l’Apple Car. N’oubliez pas que la partie la plus importante de la voiture était son cerveau d’intelligence artificielle. Tout cela fonctionnait sur Apple Silicon. La puce développée par Apple était presque terminée. Elle équivalait à environ quatre M2 Ultra combinées.

La puce M2 Ultra est utilisée sur les Mac Studio et Mac Pro. Il s’agit, à date, du processeur le plus puissant d’Apple. La puce se compose de 134 milliards de transistors, comprend un CPU (processeur) à 24 cœurs, un GPU (puce graphique) pouvant avoir jusqu’à 76 cœurs et un moteur neuronal dédié à 32 cœurs.

Il a déjà été révélé que de nombreux ingénieurs ayant travaillé sur la voiture d’Apple vont basculer dans l’équipe de l’intelligence artificielle. C’est à se demander si la fameuse puce créée ne va pas être utilisée pour un autre produit à l’avenir, étant donné que le développement était presque terminé. Reste à savoir quel produit pourrait l’accueillir.

Pour rappel, l’Apple Car a été en développement pendant 10 ans. Apple a déboursé des milliards de dollars en recherche et développement. Mais le projet de la voiture électrique a finalement été abandonné.