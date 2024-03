C’est à priori une première dans la boutique applicative d’Apple : un extrait exclusif et inédit de The Era Tour, le concert de la chanteuse star Taylor Swift bientôt diffusé sur Disney+, vient d’être diffusé sur l’App Store. L’extrait en question dévoile une grosse partie du morceau Cardigan. La vidéo est en 4K, le rendu sonore est impeccable (on vous laisse seuls juges de la qualité du morceau lui-même), et il est même possible d’agrandir la fenêtre de diffusion pour profiter de la belle Taylor en grand format. sous la vidéo, un texte de présentation : « Swifties, vos rêves les plus fous sont sur le point de devenir réalité. Taylor Swift | The Era Tour (version Taylor) sort le 14 mars sur Disney+, mais vous pouvez avoir un aperçu de son extraordinaire concert ici, dès maintenant. Des stades aux salles de cinéma, le concert extravagant de Taylor Swift a été l’un des spectacles les plus populaires au monde, et maintenant – enfin ! – vous pourrez découvrir Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) encore et encore à la maison. Le film de concert sur Disney+, présenté pour la première fois dans son intégralité, comprend une performance inédite de « cardigan », tiré de son album primé aux Grammy Awards, et quatre chansons acoustiques supplémentaires. »



Evidemment, l’extrait est placé juste à côté d’un encart qui contient un lien vers Disney+, ce qui conclut de signifier que ce coup marketing est le fruit d’un arrangement entre deux sociétés habituées à collaborer entre elles. On se souvient que tout récemment, l‘Apple Vision Pro a été lancé sur le marché avec une app Disney+ largement remaniée, disposant entre autre de « salles » de visionnage immersives (dont une inspirée de l’univers Marvel et une autre de Star Wars).