VideoLan prépare en ce moment son application VLC à destination de l’Apple Vision Pro. L’équipe réfléchit toutefois à l’usage exact du casque qui est disponible à l’achat depuis un mois.

« Nous disposons déjà d’une version de VLC fonctionnant sur le Vision Pro », a déclaré Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLan. Cependant, l’application n’est pas encore disponible au téléchargement sur l’App Store, en partie parce que la base d’utilisateurs potentiels est encore très restreinte. « Je ne suis pas sûr qu’il y ait encore un cas d’utilisation », a-t-il déclaré.

VLC a récemment dépassé le cap des cinq milliards de téléchargements sur les différentes plateformes (ordinateur et mobile). Lancé il y a 23 ans en tant que projet étudiant, ce lecteur multimédia français continue d’attirer des millions de nouveaux utilisateurs grâce à sa prise en charge de nombreux codecs et à sa capacité à lire des fichiers multimédias ainsi que des DVD, des CD audio, des VCD et divers protocoles de streaming sans le moindre problème. Et cerise sur le gâteau, c’est gratuit.

Jean-Baptiste Kempf a également évoqué le cas de VLC 4.0, qui sera la prochaine grosse mise à jour du lecteur multimédia. Le développement prend un peu plus de temps que prévu, notamment parce que le cœur même du logiciel fait l’objet d’une réécriture complète. Avec les dernières versions test (nighlity), le lecteur par défaut est remplacé par une vue de la bibliothèque de l’utilisateur. Il n’y a pas de date de sortie pour la version finale.