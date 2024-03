Il y a beaucoup d’applications disponibles sur l’App Store qui proposent des abonnements, que ce soit à la semaine, au mois ou à l’année. Mais dans les faits, peu d’entre elles gagnent réellement de l’argent.

Pas un grand succès pour les abonnements

Une étude de RevenueCat montre que le revenu mensuel médian généré par les applications après leurs 12 premiers mois de vente est légèrement inférieur à 50 dollars. De plus, les 5% d’applications les plus performantes génèrent 200 fois plus de revenus que le quartile inférieur après la première année.

Seules 17,2% des applications franchissent la barre des 1 000 dollars de revenus mensuels. Le franchissement de cette étape augmente considérablement les chances de croissance financière, puisque 59% de ces applications progressent pour atteindre 2 500 dollars de revenus mensuels, et 60% d’entre elles atteignent la barre des 5 000 dollars. Seules 3,5% des applications atteignent un revenu mensuel de 10 000 dollars.

Les applications de santé et de fitness semblent être les plus à même de rapporter de l’argent, avec des résultats au moins deux fois supérieurs à celles de toutes les autres catégories. Les développeurs devraient toutefois éviter les applications de voyage et de productivité, car ce sont celles qui ont le plus de mal à se démarquer en matière de revenus. Même les applications les plus performantes dans ces catégories ont du mal à gagner plus de 1 000 dollars par mois après un an.

En ce qui concerne le tarif, le prix moyen d’un abonnement mensuel a augmenté de 14% en passant de 7,05 dollars à 8,01 dollars. Les prix les plus souvent utilisés par les développeurs sont 9,99$/mois et 4,99$/semaine, tandis que l’abonnement annuel est en général proposé pour 30 dollars.

À l’arrivée, les utilisateurs s’intéressent moins aux abonnements des applications, à tel point qu’il y a eu une baisse de 14% de la fidélisation des abonnés sur 12 mois.