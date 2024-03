Vous trouvez que l’Apple Vision Pro est cher avec son prix de départ de 3 499 dollars ? Ce n’est rien par rapport au modèle en or 18 carats que Caviar proposera en 2025. Le prix sera de 39 900 dollars.

Fabriqué avec du cuir Connolly pour le bandeau et doté d’une visière dorée inspirée de pièces de mode emblématiques telles que les lunettes Tom Ford et les masques de ski Gucci, l’Apple Vision Pro CVR Edition sera limité à 24 exemplaires seulement. Réputé pour sa qualité inégalée, le cuir Connolly a été privilégié par des établissements prestigieux tels que la Cour royale britannique et Rolls-Royce.

En réponse aux inquiétudes concernant la protection de la vie privée, Caviar assure les acheteurs potentiels que sa conception permet la discrétion : « À en juger par la réaction du public, tout le monde n’apprécie pas que ses yeux soient affichés sur l’écran externe. Avec la version de Caviar, vous pouvez préserver votre vie privée si vous le souhaitez ».

Il faut savoir que Caviar avait annoncé l’Apple Vision Pro en or 18 carats en juin dernier, peu de temps après l’annonce d’Apple. Mais il y a eu du changement au niveau de la date de sortie. Jusqu’à présent, la sortie devait avoir lieu au second semestre de 2024. Aujourd’hui, Caviar fait savoir que ce sera plutôt pour le courant de 2025.

Ça ne s’arrête pas là en réalité, puisque Caviar propose un iPhone 15 Pro personnalisé pour se rapprocher de l’Apple Vision Pro. Son prix ? 7 420 euros.