Apple va proposer deux modèles d’AirPods 4 cette année, avec la production qui débutera en mai et la commercialisation qui se fera à l’automne, en septembre ou octobre, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Les deux variantes des AirPods 4 sont annoncées pour avoir un nouveau design général, avec notamment un meilleur confort dans les oreilles. Les écouteurs auront également le droit à un port USB-C au niveau du boîtier de charge pour remplacer le port Lightning, ainsi qu’une qualité sonore améliorée. La paire la plus chère profitera aussi de la réduction active du bruit et d’un haut-parleur au niveau du boîtier de charge pour facilement le retrouver en utilisant le système Localiser d’Apple.

Les deux modèles portent les noms de code B768E et B768M. Ils sont destinés à remplacer la gamme actuelle de produits, dans laquelle Apple vend simultanément les AirPods de deuxième génération au prix de 149 euros et ceux de troisième génération au prix de 199 euros.

Il se trouve que les ventes pour les AirPods 3 ont été inférieures aux attentes d’Apple. Les différences entre la deuxième génération et la troisième n’ont pas suffi pour réellement pousser les consommateurs à se procurer le nouveau modèle. C’est pour cette raison qu’Apple va proposer des changements plus importants avec les AirPods 4. Apple compte produire entre 20 et 25 millions d’exemplaires de la nouvelle génération.

Étant donné que la sortie se fera en septembre ou octobre, on peut imaginer qu’Apple fera l’annonce en même temps que la présentation des iPhone 16. En ce qui concerne les nouveaux AirPods Pro, il faudra attendre 2025.